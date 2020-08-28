28.08.2020, 18:10

Рейд инспекции труда выявил 375 нарушений


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Töötamine. Foto on illustratiivne.
Töötamine. Foto on illustratiivne.Foto: Rauno Volmar

Инспекция труда провела целевые проверки в 75 компаниях, занимающихся изготовлением продукции из металла. В результате целевой проверки инспекторы зарегистрировали в общей сложности 375 нарушений, и в отношении 200 нарушений были составлены предписания.

В ходе целевой проверки инспекторы труда проверяли исправность орудий труда, использование средств индивидуальной защиты и соответствие результатов анализа риска фактической ситуации. В этот раз инспекторы труда посетили предприятия в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

Прежде всего, инспекторы проверили наличие защитных приспособлений на орудиях труда и устройств для экстренного останова. Почти в половине компаний, в которых проводились проверки, были обнаружены нарушения, связанные с отсутствием защитных ограждений или устройств, предотвращающих опасный контакт с движущейся частью орудий труда.

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По словам руководителя отдела надзора в Инспекции труда Сильи Соон защитные приспособления были сняты умышленно, сломаны или же для некоторых орудий труда более старых моделей они просто не были предусмотрены производителем.

"В качестве причины снятия защитных ограждений или приспособлений указывалось, что они мешают выполнению определенных рабочих операций или же вообще не нужны", — отметила она. "В то же время опыт инспекторов труда показывает, что, как правило, наличие защитного приспособления мешает выполнению таких работ, которые вообще не нужно или же нельзя выполнять на том или или ином оборудовании. Защитные приспособления установлены производителем с целью обеспечения безопасности лиц, выполняющих соответствующие работы, и их самовольное снятие — это преступная халатность", — добавила Соон.

Наиболее проблемными орудиями труда оказались сверлильные станки, точильные устройства, токарные станки, простые шлифовальные устройства, ленточные пилы и угловые шлифовальные машины. Также недочеты были обнаружены в подъемных устройствах.

Кроме того, проверялось соответствие путей перемещения требованиям безопасности. Почти в половине предприятий, в которых проводились проверки, были обнаружены проблемы с разметкой опасных зон. Также на путях перемещения были препятствия, такие как сложенный сырьевой материал, готовая продукция или отходы.

В ходе проверки средств индивидуальной защиты выяснилось, что почти на всех предприятиях работодатели снабдили работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. В то же время пришлось признать, что в некоторых компаниях работники их не использовали. Кроме того, проверялось наличие душа для глаз, т.к. на территории предприятий, занимающихся производством продукции из металла, в глаза могут попадать как инородные тела (сверление, затачивание, резка металла, шлифовка, токарная обработка), так и химикаты. В 17% компаний души для глаз отсутствовали.

Преимущественно в проверенных компаниях анализы риска рабочей среды были проведены, однако напоминаем, что анализ риска следует дополнять в зависимости от ситуации (например, в связи с приобретением новых орудий труда, сооружением новых рабочих помещений, не была проведена оценка психосоциальных факторов риска и опасностей, связанных с перемещением тяжестей вручную, анализ риска не содержит информации, которая требуется для выяснения необходимости проведения проверки состояния здоровья, и т.п.).

Металлообрабатывающая промышленность является сферой в наибольшим числом несчастных случаев на производстве в Эстонии. В предыдущем году на предприятиях, занимающихся производством изделий из металла, произошло 490 несчастных случаев, из которых 116 случаев были тяжелыми, 373 легкими, и один из них, к сожалению, закончился летальным исходом. Согласно статистике, больше всего несчастных случаев на производстве происходит по причине потери контроля над станком или оборудованием. На втором месте находятся подскальзывание, спотыкание и падение.

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