Рейд инспекции труда выявил 375 нарушений

В ходе целевой проверки инспекторы труда проверяли исправность орудий труда, использование средств индивидуальной защиты и соответствие результатов анализа риска фактической ситуации. В этот раз инспекторы труда посетили предприятия в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

Прежде всего, инспекторы проверили наличие защитных приспособлений на орудиях труда и устройств для экстренного останова. Почти в половине компаний, в которых проводились проверки, были обнаружены нарушения, связанные с отсутствием защитных ограждений или устройств, предотвращающих опасный контакт с движущейся частью орудий труда.

По словам руководителя отдела надзора в Инспекции труда Сильи Соон защитные приспособления были сняты умышленно, сломаны или же для некоторых орудий труда более старых моделей они просто не были предусмотрены производителем.

"В качестве причины снятия защитных ограждений или приспособлений указывалось, что они мешают выполнению определенных рабочих операций или же вообще не нужны", — отметила она. "В то же время опыт инспекторов труда показывает, что, как правило, наличие защитного приспособления мешает выполнению таких работ, которые вообще не нужно или же нельзя выполнять на том или или ином оборудовании. Защитные приспособления установлены производителем с целью обеспечения безопасности лиц, выполняющих соответствующие работы, и их самовольное снятие — это преступная халатность", — добавила Соон.

Наиболее проблемными орудиями труда оказались сверлильные станки, точильные устройства, токарные станки, простые шлифовальные устройства, ленточные пилы и угловые шлифовальные машины. Также недочеты были обнаружены в подъемных устройствах.

Кроме того, проверялось соответствие путей перемещения требованиям безопасности. Почти в половине предприятий, в которых проводились проверки, были обнаружены проблемы с разметкой опасных зон. Также на путях перемещения были препятствия, такие как сложенный сырьевой материал, готовая продукция или отходы.