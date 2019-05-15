Регуляция: с сегодняшнего дня звонки из Эстонии в Европу станут в несколько раз дешевле

Директор по продажам Tele2 Ааре Уусъярв сказал, что до сих пор официально установленные предельные цены действовали в отношении звонков из Европы в Эстонию, теперь звонить из Эстонии станет также выгодно. ”Начиная с 15 мая минута разговора для частных лиц при звонках на европейские номера будет стоить до 0,228 евро, а максимальная цена короткого сообщения будет 0,072 евро”, — сказал Уусъярв.

”Если до сих пор цены на звонки в европейские страны могли в зависимости от страны отличаться в несколько раз, то теперь они у всех операторов будут примерно на одном уровне. Несмотря на то, что официальная регуляция касается только частных лиц, компания Tele2 сама решила снизить цены до такого же уровня для бизнес-клиентов”, — поделился Уусъярв.

Регуляция и новые цены будут действовать у операторов связи как в Эстонии, так и в других странах Европейского союза следующие пять лет.