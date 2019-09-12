Регистрация в Эстонии иностранных работников заметно упростилась

Департамент полиции и погранохраны расширил возможности среды самообслуживания, и теперь работодателям значительно легче регистрировать иностранных работников, желающих краткосрочно работать в Эстонии.

Если прежде ходатайство о регистрации краткосрочной работы иностранного работника можно было подавать по электронной или обычной почте, а также в пунктах обслуживания Департамента полиции и погранохраны, то теперь это можно делать также и в интернет-среде самообслуживания Департамента.

Для этого работодателю необходимо авторизоваться в среде самообслуживания и внести необходимую информацию о работнике и работодателе. Ходатайство может подавать член руководства предприятия или уполномоченное им лицо (необходимо приложить соответствующую доверенность).

Для регистрации работник должен представить 2 документа:

1. Фотопортрет работника в цифровом формате (не менее 1300x1600 пикселей)

2. Сканированную копию страницы паспорта с личными данными работника