Реформисты предложили восстановить совместную налоговую декларацию

По оценке реформистов, государственному бюджету это обойдется примерно в 15 млн евро, сообщает rus.err.ee.
"Изменение положительно скажется на супружеских парах, где только один из супругов получает доход. Это в основном многодетные семьи, а также молодые семьи, где один из родителей находится дома с детьми", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Возможность подачи совместной налоговой декларации супругами была упразднена в 2017 году.
По данным Налогово-таможенного департамента, в 2016 году в Эстонии подали около 590 000 налоговых деклараций за 2015 год, из них 78 700 были совместными.
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