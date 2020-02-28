Реформисты предложили восстановить совместную налоговую декларацию

По оценке реформистов, государственному бюджету это обойдется примерно в 15 млн евро, сообщает rus.err.ee.

"Изменение положительно скажется на супружеских парах, где только один из супругов получает доход. Это в основном многодетные семьи, а также молодые семьи, где один из родителей находится дома с детьми", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Возможность подачи совместной налоговой декларации супругами была упразднена в 2017 году.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2016 году в Эстонии подали около 590 000 налоговых деклараций за 2015 год, из них 78 700 были совместными.