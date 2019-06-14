Реформа второй пенсионной ступени предлагает четыре варианта. От ”бездействовать” — до ”снять и все потратить”

Одно из важнейших начинаний новой коалиции — реформа второй пенсионной ступени. Людям обещают большую свободу выбора. И есть четыре варианта действий.

1. Остаться. Все будет как и прежде.

2. Выйти из второй ступени и инвестировать самому. Большая ответственность за накопления и за обеспечение старости — на самом человеке.

3. Вновь присоединиться к первой ступени. Этот вариант наидобее выгодный для людей предпенсионного возраста. До выхода на пенсию они могут решить: они хотели бы пенсию от государства или из своего пенсионного фонда — в зависимости от того, где сумма больше. Молодым же людям выгоднее подождать: никто не знает, какой вид пенсии будет более выгодным через десятки лет.

4. Все забрать и потратить.

Худшее, что можно сделать, это забрать деньги со второй пенсионной ступени и сразу использовать их. Тогда от них не будет толку в пенсионном возрасте и придется заплатить подоходный налог.

У тех, кто не хочет ничего менять, все останется по-старому.

Зато возникнет возможность направить как до сих пор скопившиеся во второй ступени деньги, так и будущие выплаты на свой инвестиционный счет. Снимая оттуда деньги, придется заплатить подоходный налог.

Нужно ли продолжать хранить деньги в фонде второй ступени или начинать вкладывать их самому? Нет ответа, который подошел бы всем. Если есть интерес, то можно попытаться вложить деньги самому. Важно быть успешным, и делать это долгое время устойчиво чертовски сложно. Если сам не можешь достичь такой же производительности, как пенсионные фонды, то стоит предпочесть их.