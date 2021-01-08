Реформа второй пенсионной ступени позволяет должникам перехитрить судебных исполнителей. От этого пострадают частные лица и государство

"Деньги свободны" — именно под таким лозунгом проходила пенсионная реформа. Однако для тех, чей счет арестовали судебный исполнители, все не так просто. Например, если на такой счет поступит в сентябре 10 000 евро со второй пенсионной ступени, судебный исполнитель запросто может забрать половину суммы.

При этом пенсионный накопления со второй ступени можно перевести только на свой личный счет, а не счета друзей или семьи. Конечно, логично было бы наконец избавиться от долга, но многие люди хотят обвести судебных исполнителей вокруг пальца.

Все дело в счете

Но реформа оставила должникам лазейку. Достаточно всего лишь дать Пенсионному центру свой иностранный номер банковского счета, и таким образом на какое-то время избежать вмешательства судебных исполнителей.

Многие судебные исполнители сначала не было в курсе этого, так как Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих была уверена — представлять для выплаты пенсионных денег можно толь ко банковский счет в кредитном учреждении, зарегистрированной Финансовой инспекцией Эстонии.

Все дело в том, что судебный исполнители могут арестовать эстонские счета, но в случае с иностранными финансовыми учреждениями это вне их власти — вначале. Именно вначале, так как когда судебный исполнитель узнает, что должник направил свои деньги, например, на счет немецкого Deutsche Bank или финского Sampo Pank, то он может инициировать производство о скрытых доходах.

Однако к этому моменту должник может уже опустошить свой иностранный счет, и для судебного исполнителя нет ничего хорошего: от очередного штрафа или наказания в виде тюремного срока для должника судебным исполнителям мало выгоды.

Решение проблемы — в руках государства

Решить проблему можно было бы, если судебный исполнители могли подавать акты об аресте напрямую в Пенсионный центр — тогда арестованную сумму взыскали бы с должника и сразу перевели на счет судебного исполнителя, а уже потом оставшаяся после всего этого сумма поступила бы на счет должника.

Но тут возникает другая проблема. Арестных актов отношении одного лица может быть несколько, и судебный исполнители массово стали бы подавать акты в Пенсионный центр. Центр ж не в состоянии вручную обработать все акты — а дигитального решения для этого создать попросту не успели! Поэтому в закон пенсионной реформы в последний момент добавили пункты, снявшие эту нагрузку с Пенсионного центра вплоть до 2023 года.