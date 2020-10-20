Реформа второй пенсионной ступени: какие возможности открываются людям

Продолжить накопление во вторую пенсионную ступень

Если человек выбирает этот вариант, то ему никаких действий предпринимать не надо. Продолжать накопления можно будет и таким образом, что человек сам будет инвестировать активы через инвестиционный пенсионный счет.

Прервать или прекратить выплаты во вторую ступень

В случае прерывания выплат дальнейшие выплаты во вторую ступень прекращаются, но накопленные деньги из ступени не выводятся. В этом случае возобновить накопления во вторую ступень можно будет только через десять лет.

Если человек захочет покончить со второй ступенью, он сможет продать паи, заплатив с полученной суммы 20% подоходного налога. После этого он сможет распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Вновь присоединиться ко второй пенсионной ступени можно будет только спустя десять лет.

Присоединиться ко второй пенсионной ступени

У людей, которые родились до 1983 года, появится возможность присоединиться ко второй ступени или начать накапливать деньги на пенсионном инвестиционном счету. Выйти из второй ступени можно будет только через десять лет.

Каковы будут сроки предоставления заявления и когда именно появится возможность вывода средств, пока неясно.

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