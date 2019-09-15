Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми
Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.
Благосостояние многих родителей в старости особенно зависит от второй пенсионной ступени. Неправильные решения могут привести в старости к бедности, пишет Eesti päevaleht.
Одним из побочных влияний планируемой реформы второй пенсионной ступени является то, что под ударом может оказаться благополучие нынешних родителей при достижении ими пенсионного возраста. Ведь родительская пенсия основывается с 2013 года во многом на второй пенсионной ступени. Тот, кто потратит деньги второй ступени до старости, или чьи инвестиции будут неудачными, может в старости существенно проиграть.
Эстонская пенсионная система учитывает при определении размера пенсии воспитание детей по их времени рождению. Несколько удивительно, но государство ценит раньше родившихся детей больше, чем родившихся позже.
В случае детей, родившихся в 1998 году и ранее, говоря более понятным языком, родитель получает шесть лет дополнительного пенсионного стажа. Каждый год имеет свое денежное выражение, в этом году — 6, 627 евро, но за родительский год к пенсии добавится 40 евро. Ценность пенсионного года повышается ежегодно благодаря индексации.
К рожденным поле 1999 года детям отношение немного другое. Их родители получают за ребенка примерно 4 пенсионных года, что в деньгах сейчас 27 евро в месяц. Такая же система действует и для неприсоединившихся ко второй ступени родителей, чей ребенок родился после 2013 года.
Эксперт по пенсионным вопросам Лаури Леппик признает, что различие в расчете пенсии, исходя из года рождения ребенка — проблема с длинной историей. Для ее решения в 2013 году коалиция IRL и Партии реформ узаконили положение, когда в случае детей, рожденных до 2013 года компенсировали период их воспитание как добавку в первую пенсионную ступень, а для рожденных в 2013 году и позже — платежами государства во вторую ступень. Родитель, присоединившийся ко второй пенсионной системе, получит за ребенка, родившегося начиная с 2013 года только один пенсионный год, но в то же время, во вторую пенсионную ступень государство делает платежи в 4 процента с уплаченного работодателем социального налога. В этом году это 44,26 евро в месяц.
Таким образом получается, что для родителей, имеющих детей, которые родились в 2013 году и позже, родительская пенсия в большой степени покоится именно на второй ступени.
Если теперь после реформы у родителей будет возможность выйти из второй ступени, забрав свои деньги, то затем, когда эти деньги будут растрачены или неудачно инвестированы, родители в старости окажутся в весьма плачевном положении. И если, к примеру, находившийся полтора года дома родитель одного ребенка в такой ситуации пострадает не сильно, то родитель нескольких детей, многие годы не имевший работы и оставшийся без денег второй ступени, будет иметь незавидную материальную поддержку.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Чем пахнет у стариков в квартире?
Момент падения колеса обозрения в Литве сняли на видео
Что известно о состоянии Анастасии Заворотнюк к этому часу