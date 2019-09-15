Реформа второй пенсионной системы сделает матерей особенно уязвимыми

Одним из побочных влияний планируемой реформы второй пенсионной ступени является то, что под ударом может оказаться благополучие нынешних родителей при достижении ими пенсионного возраста. Ведь родительская пенсия основывается с 2013 года во многом на второй пенсионной ступени. Тот, кто потратит деньги второй ступени до старости, или чьи инвестиции будут неудачными, может в старости существенно проиграть.

Эстонская пенсионная система учитывает при определении размера пенсии воспитание детей по их времени рождению. Несколько удивительно, но государство ценит раньше родившихся детей больше, чем родившихся позже.

В случае детей, родившихся в 1998 году и ранее, говоря более понятным языком, родитель получает шесть лет дополнительного пенсионного стажа. Каждый год имеет свое денежное выражение, в этом году — 6, 627 евро, но за родительский год к пенсии добавится 40 евро. Ценность пенсионного года повышается ежегодно благодаря индексации.

К рожденным поле 1999 года детям отношение немного другое. Их родители получают за ребенка примерно 4 пенсионных года, что в деньгах сейчас 27 евро в месяц. Такая же система действует и для неприсоединившихся ко второй ступени родителей, чей ребенок родился после 2013 года.