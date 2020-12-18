”Рецепты бабушки Агафьи” и Natura Siberica стали эстонскими брендами — российский бизнесмен перерегистрировал их в Эстонию

Часть торговых марок, под которыми бизнесмен Андрей Трубников выпускает косметическую продукцию, с осени этого года сменила прописку, следует из данных базы Роспатента. Теперь владельцем товарных знаков, в том числе ”Рецептов бабушки Агафьи” (часть из всех зарегистрированных таких словесных и графических обозначений), Natura Siberica и Organic Kitchen, выступает эстонская OU Good Design. В целом ей сейчас принадлежит 84 товарных знака.

Базирующаяся в Таллинне OU Good Design, по данным эстонского реестра юридических лиц, зарегистрирована семьей Трубниковых. В Эстонии также находится одно из производств российской группы.

Торговые марки были перерегистрированы в Эстонии в рамках идеи создания специализированной компании по развитию интеллектуальной собственности, объяснил РБК Трубников. По его словам, вскоре основными рынками для его компаний будут Европа и США и управлять интеллектуальной собственностью из Эстонии будет проще.

При этом Трубников сказал: ”Некоторым будет потруднее мешать нам решать задачу создания российского бренда”. ”Такие тоже есть”, — добавил предприниматель.

В июле 2020 года стало известно, что Арбитражный суд Московской области арестовал часть принадлежащих Трубникову и ее семье товарных знаков в рамках обеспечительных мер по иску ООО ”Эн+ Рециклинг” на 4,5 млрд руб.

Поданный в мае иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов ”Эн+ Рециклинг”, арендатором помещений которого была одна из компаний Трубникова. В его группе заявляли, что пожар случился не по ее вине и не в производственной зоне, а в другом помещении, арендованном ею. В июле структура Трубникова подала к ”Эн+ Рециклинг” встречный иск на 490 млн руб.

Марки, которые перешли OU Good Design, не фигурируют в определении суда об обеспечительных мерах.

В компании ”Эн+ Рециклинг” не комментируют развитие судебных процессов со структурой Трубникова. Очередные заседания по двум процессам назначены на январь 2021 года.

Отчуждение брендов в пользу эстонской компании не станет полной гарантией их секьюритизации, предупреждает патентный поверенный, управляющий партнер компании ”Зуйков и партнеры” Сергей Зуйков. По его словам, в случае если компания будет признана банкротом, то сделки по передаче товарных знаков, на которые не были наложены обеспечительные меры, могут быть оспорены конкурсным управляющим.