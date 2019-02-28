Разведка США выяснила размер доходов Путина

Проект закона, представленный демократом от штата Флорида Вал Демингс и членом Республиканской партии от штата Нью-Йорк Элизой Стефаник, носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина", передает телекомпания ABC 28 февраля. Конгрессмены требуют предоставить информацию не только о личных активах Путина, но и об активах, которые находятся под его контролем.

Речь идет о его доходах и доходах его семьи в России и за рубежом, включая активы, инвестиции, банковские счета, недвижимость. Конгрессменов также интересуют другие бизнес-интересы Путина, в том числе раскрытие бенефициарной информации.

Также выявлению подлежат "наиболее значимые российские высокопоставленные политические деятели и олигархи, которые способствуют коррупционной деятельности Владимира Путина", отмечается в тексте законопроекта.

Авторы законопроекта указали, что он представлен в ответ на данные разведывательного сообщества США о продолжающихся попытках России "подорвать американскую демократию".