Разработчики первого эстонского электромобиля Nobe хотят привлечь 100 000 евро

С сегодняшнего дня начинается кампания народного финансирования электромобилей NobeIndiegogo. Цель кампании — собрать 100 000 долларов для сертификации электромобиля, в результате чего автомобили можно будет внести в эстонский регистр дорожного движения и Nobe получит номерной знак. Тестирование будет проведено на бельгийском предприятии Mgineering.
Исполнительный руководитель Nobe Роман Муляр сказал, что прототипы автомобилей уже готовы и следующим шагом станет отправка автомобилей на тестирование. В Бельгии будет проверено соответствие автомобиля стандартам глобальной автомобильной промышленности, в том числе будут проведены проверки безопасности и торможения, будет проверено соответствие требованиям фар и многое другое.
”При достижении нашей цели мы сможем сделать большой шаг к нашей мечте и запустить первый в Эстонии отечественный автомобильный завод. Мы надеемся произвести первые отечественные электромобили к весне 2020 года”,- сказал Роман Муляр.
Для поддержки необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя платформы Indiegogo. Кампания будет проходить с 15 июля до 29 августа. В случае, если цель тура финансирования 100 000 долларов не будет достигнута, то суммы в полном объеме будут перечислены обратно.
”В качестве благодарности имена и фамилии всех поддержавших проект лиц будут указаны на самом первом автомобиле Nobe. Поддержать проект можно суммой от 20 до 100 долларов и от размера суммы зависит и величина имени на автомобиле. Если имен поступит больше, чем может уместиться на одном автомобиле, то мы просто построим еще один автомобиль. Все спонсоры могут придти на завод посмотреть на автомобиль Nobe”,- добавил Роман Муляр.
Nobe в цифрах
Nobe имеет 3 колеса, 3 сиденья и вмещает пассажира
Все три колеса ведущие
Впереди у Nobe есть место для переносного аккумулятора, который обеспечит дополнительные 60 километров пути.
Преодолеваемое Nobe расстояние составляет 250 километров и 310 километров с дополнительным аккумулятором
Аккумулятор заряжается за три часа.
Максимальная скорость составляет 130 км/час.
Это первый полностью электрический автомобиль с типом кузова targa.
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