Разработчики первого эстонского электромобиля Nobe хотят привлечь 100 000 евро

Исполнительный руководитель Nobe Роман Муляр сказал, что прототипы автомобилей уже готовы и следующим шагом станет отправка автомобилей на тестирование. В Бельгии будет проверено соответствие автомобиля стандартам глобальной автомобильной промышленности, в том числе будут проведены проверки безопасности и торможения, будет проверено соответствие требованиям фар и многое другое.

”При достижении нашей цели мы сможем сделать большой шаг к нашей мечте и запустить первый в Эстонии отечественный автомобильный завод. Мы надеемся произвести первые отечественные электромобили к весне 2020 года”,- сказал Роман Муляр.

С кампанией Nobe Indiegogo можно познакомиться здесь.

Для поддержки необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя платформы Indiegogo. Кампания будет проходить с 15 июля до 29 августа. В случае, если цель тура финансирования 100 000 долларов не будет достигнута, то суммы в полном объеме будут перечислены обратно.