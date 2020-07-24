Разногласия между Берлином и Вашингтоном из-за "Северного потока - 2" обостряются

В ответ оператор "Северного потока — 2" перебросил с Дальнего Востока на Балтику российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" и заручился разрешением правительства Дании на его использование в территориальных водах страны. После чего в Вашингтоне и была принята поправка о санкциях в отношении фирм-подрядчиков.
Министр обороны Германии о санкциях США
Новость о новом возможном витке санкций вызвала однозначно негативную реакцию в Берлине. Министр обороны Германии и глава правящего в стране Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Deutsche Welle назвала готовящиеся санкции "противоречащими международному праву".
До этого планы США подверг резкой критике верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В частности, он сказал, что санкции Вашингтона затрагивают европейские компании, занимающиеся легальным бизнесом.
А в Восточном комитете немецкой экономики впервые открыто заговорили о возможности ответных мер, причем не на национальном уровне, а на уровне Евросоюза. "Это политический вопрос, который гораздо шире конкретного экономического проекта, — комментирует исполнительный директор комитета Михаэль Хармс. — Это вопрос международного права, европейского суверенитета, вопрос надежности инвестиций и верховенства права".
Поставки СПГ из США как возможная цель ответных мер
С учетом всей этой тематики ЕС должен выработать единую позицию, считает Хармс. И добавляет: "Боюсь, что нам придется заявить, что мы готовы к ответным мерам".
В качестве одного из возможных рычагов воздействия на политику США Хармс намекает на планируемое расширение поставок из-за океана сжиженного природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (так называемый "фрэкинг"), однако уходит от ответа на вопрос о том, стоит ли ЕС вводить ответные санкции против поставщиков СПГ из США.
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