Разногласия между Берлином и Вашингтоном из-за "Северного потока - 2" обостряются

До выборов президента США остается чуть более трех месяцев, политический Вашингтон бурлит. В начале этой неделе Палата представителей Конгресса одобрила поправку к бюджету, предусматривающую очередные санкции против компаний, участвующих в завершении строительства второй очереди газопровода "Северный поток". Ответ из Берлина не заставил себя ждать — глава Восточного комитета немецкой экономики впервые открыто заговорил о возможности ответных санкций.

Восточный комитет немецкой экономики: "Северный поток — 2" можно спасти

На вопрос, можно ли еще спасти "Северный поток — 2", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отвечает уклончиво: "Мы очень на это надеемся". Он говорит о важности газопровода для Германии, для ЕС, для защиты климата и для стабильного энергоснабжения.

Но на деле речь идет о больших деньгах — общая сумма инвестиций в строительство второй очереди трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 12 млрд евро. А строительство газопровода Eugal — наземного продолжения "Северного потока — 2" стоит еще три миллиарда. В самом худшем случае эти инвестиции придется безвозвратно списывать.

Посольство США в Берлине приглашает на беседы представителей фирм-подрядчиков

По словам Михаэля Хармса, не стоит недооценивать противодействие этому проекту в Америке. "Оно не только очень велико, но его поддерживают обе партии — как демократы, так и республиканцы. В Конгрессе царит очень критичный настрой по отношению к российской политике в целом, и выражается он в противодействии этому проекту в частности". По данным Восточного комитета, посольство США в Берлине начало приглашать на беседы представителей компаний, участвующих в строительстве газопровода — в ходе этих разговоров их вежливо информируют о возможных последствиях американских санкций.

За примерами далеко ходить не надо — в конце 2019 года швейцарская компания-оператор судов-трубоукладчиков мгновенно свернула работы в Балтийском море как только стало известно о принятии оборонного бюджета США на 2020 год, предусматривающего санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства.