24.07.2020, 08:50

Разногласия между Берлином и Вашингтоном из-за "Северного потока - 2" обостряются


EST 1
Разногласия между Берлином и Вашингтоном из-за "Северного потока - 2" обостряются
REUTERS

В попытке спасти многомиллиардный германо-российский газотранспортный проект представители немецкого бизнеса впервые заговорили о возможных ответных мерах на санкции США со стороны Евросоюза.

До выборов президента США остается чуть более трех месяцев, политический Вашингтон бурлит. В начале этой неделе Палата представителей Конгресса одобрила поправку к бюджету, предусматривающую очередные санкции против компаний, участвующих в завершении строительства второй очереди газопровода "Северный поток". Ответ из Берлина не заставил себя ждать — глава Восточного комитета немецкой экономики впервые открыто заговорил о возможности ответных санкций.

Восточный комитет немецкой экономики: "Северный поток — 2" можно спасти

На вопрос, можно ли еще спасти "Северный поток — 2", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс отвечает уклончиво: "Мы очень на это надеемся". Он говорит о важности газопровода для Германии, для ЕС, для защиты климата и для стабильного энергоснабжения.

Но на деле речь идет о больших деньгах — общая сумма инвестиций в строительство второй очереди трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в 12 млрд евро. А строительство газопровода Eugal — наземного продолжения "Северного потока — 2" стоит еще три миллиарда. В самом худшем случае эти инвестиции придется безвозвратно списывать.

Посольство США в Берлине приглашает на беседы представителей фирм-подрядчиков

По словам Михаэля Хармса, не стоит недооценивать противодействие этому проекту в Америке. "Оно не только очень велико, но его поддерживают обе партии — как демократы, так и республиканцы. В Конгрессе царит очень критичный настрой по отношению к российской политике в целом, и выражается он в противодействии этому проекту в частности". По данным Восточного комитета, посольство США в Берлине начало приглашать на беседы представителей компаний, участвующих в строительстве газопровода — в ходе этих разговоров их вежливо информируют о возможных последствиях американских санкций.

За примерами далеко ходить не надо — в конце 2019 года швейцарская компания-оператор судов-трубоукладчиков мгновенно свернула работы в Балтийском море как только стало известно о принятии оборонного бюджета США на 2020 год, предусматривающего санкции против компаний, предоставляющих суда для строительства.

В ответ оператор "Северного потока — 2" перебросил с Дальнего Востока на Балтику российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" и заручился разрешением правительства Дании на его использование в территориальных водах страны. После чего в Вашингтоне и была принята поправка о санкциях в отношении фирм-подрядчиков.

Министр обороны Германии о санкциях США

Новость о новом возможном витке санкций вызвала однозначно негативную реакцию в Берлине. Министр обороны Германии и глава правящего в стране Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Deutsche Welle назвала готовящиеся санкции "противоречащими международному праву".

До этого планы США подверг резкой критике верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В частности, он сказал, что санкции Вашингтона затрагивают европейские компании, занимающиеся легальным бизнесом.

А в Восточном комитете немецкой экономики впервые открыто заговорили о возможности ответных мер, причем не на национальном уровне, а на уровне Евросоюза. "Это политический вопрос, который гораздо шире конкретного экономического проекта, — комментирует исполнительный директор комитета Михаэль Хармс. — Это вопрос международного права, европейского суверенитета, вопрос надежности инвестиций и верховенства права".

Поставки СПГ из США как возможная цель ответных мер

С учетом всей этой тематики ЕС должен выработать единую позицию, считает Хармс. И добавляет: "Боюсь, что нам придется заявить, что мы готовы к ответным мерам".

В качестве одного из возможных рычагов воздействия на политику США Хармс намекает на планируемое расширение поставок из-за океана сжиженного природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (так называемый "фрэкинг"), однако уходит от ответа на вопрос о том, стоит ли ЕС вводить ответные санкции против поставщиков СПГ из США.

По его словам, американские политики не впервые пытаются повлиять на германо-российские проекты в сфере поставок энергоносителей и строительства трубопроводов — нечто похожее происходило еще в 1980-е, впрочем, безуспешно. "Может, тот пример нас чему-то научит", — говорит Хармс.

Важно, однако, отметить, что, с одной стороны, закон с поправкой о санкциях еще не подписан президентом США, а с другой — введение ответных санкций со стороны ЕС потребует единогласной поддержки всех стран-членов Евросоюза, некоторые из которых считаются непримиримыми противниками "Северного потока — 2".

"Северный поток — 2" в контексте кризиса в Донбассе

При этом исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики считает, что Россия тоже может внести свой вклад в снижение напряженности вокруг газопровода. "Россия должна смотреть на это более широко, и помочь урегулированию некоторых международных спорных тем, в первую очередь, конечно, в решении конфликта на востоке Украины", — говорит Хармс.

В то же время он уверен, что нынешнее обострение санкционной риторики вокруг газопровода вызвано набирающей обороты предвыборной кампанией в США, а не событиями на востоке Украины.

Читайте также: