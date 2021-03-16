Размер дополнительного госбюджета составит 641 млн евро. На что пойдут деньги?

На экстренные субсидии бизнесу будет выделено 19 млн евро. Эти меры поддержки предназначены для фирм, которые не соответствуют условиям пособия по компенсации зарплат, но хозяйственная деятельность которых сильно пострадала от ограничений, передает rus.err.ee.

Предприятия общественного питания, гостиницы и спа смогут претендовать на субсидии общим объемом 25 млн евро.

На сферу образования, в том числе на устранение возникших у школьников пробелов в образовании из-за дистанционного обучения, выделено 12 млн евро. Еще 1,5 млн предусмотрено на закупку компьютеров и подключение к интернету для школьников на удаленном обучении.

Больницы и скорая помощь получат 52 млн евро на компенсацию дополнительных расходов в условиях коронавирусного кризиса. 2,6 млн евро предусмотрено на дополнительные расходы, связанные с душевным здоровьем населения, в том числе на помощь психологов.

На поддержку культурных мероприятий и международных фестивалей предусмотрено шесть миллионов евро.