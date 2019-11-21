Размер алиментов останется привязанным к минимальной зарплате

Заявленное в прошлом году намерение Министерства юстиции убрать привязку минимального размера алиментов к минимальной заработной плате с 2020 года пока не осуществилось и перенесено на неопределенный срок в будущее, сообщает rus.err.ee.
Установленный в Законе о семье минимальный размер алиментов составляет половину минимальной заработной платы, т.е. 270 евро в 2019 году и 292 евро в 2020 году, но поскольку минимальная зарплата в Эстонии росла значительно быстрее средней зарплаты, в Министерство юстиции в последние годы поступали обращения от частных лиц и учреждений о том, что минимальный размер алиментов слишком большой для некоторых плательщиков с учетом общего уровня жизни в стране.
В связи с этим минюст в прошлом году заявил о намерении кардинально поменять систему расчета алиментов таким образом, чтобы в ней учитывались реальные финансовые возможности плательщика, а суды получили четкие критерии, на которых устанавливать размер алиментов для конкретного плательщика, планировалось также создать калькулятор алиментов и установить зависимость между суммой алиментов и возрастом детей.
Предварительный вариант изменений (т.н. намерение о разработке поправок в законодательство) министерство разработало летом 2018 года, рассчитывая в тот момент, что законопроект вступит в силу с 2020 года.
Весной 2019 года минюст заключил договор о проведении анализа последствий этой реформы с Центром прикладных исследований в сфере социальных наук (RAKE) Тартуского университета и консалтинговой фирмой PriceWaterhouseCoopers, которые рассчитывают закончить анализ в январе следующего года.
Результаты анализа будут обсуждены с группами интересов, после чего министерство сможет более подробно сообщить о следующих шагах в связи с данной реформой, сообщили ERR в пресс-службе минюста.
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