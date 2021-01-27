РАЗБОР | Пенсионная реформа вступила в силу: какие возможности есть у вкладчиков? Стоит ли забирать деньги из II ступени?

Пенсионная система Эстонии



Пенсионная реформа, вступившая в силу 1 января 2021 года, больше всего затронула II пенсионную ступень. Для начала разберемся, что из себя представляет II ступень, и чем она отличается от I и III ступени.

Пенсионная система Эстонии состоит из трех ступеней:

I ступень – основной доход сегодняшних пенсионеров, выплачиваемый за счет текущих поступлений социального налога в государственный бюджет. Средний размер пенсии по старости составил в III квартале 2020 года 529,5 евро (источник: Департамент статистики).

II ступень – накопительная пенсия, к которой в обязательном порядке были подключены все родившиеся после 31 декабря 1982 года. Родившиеся до 1983 года могли присоединиться ко II пенсионной ступени по собственному желанию. В отличие от I ступени, в которой пенсия начисляется исходя из пенсионного стажа и выплачивается из госбюджета, II ступень основана на предварительном финансировании: от брутто-зарплаты человека автоматически отчисляется 2%, а государство добавляет к ним еще 4%. Пенсионные накопления II ступени хранятся и инвестируются пенсионными фондами.

III ступень – дополнительная накопительная пенсия, к которой на данный момент добровольно подключилось около 142 000 жителей Эстонии (источник: Pensionikeskus). В III ступень человек делает взносы на свое усмотрение, когда и в каком объеме сам пожелает. Взносы можно делать как в пенсионные фонды, так и в страховые общества. С суммы взносов в III ступень, не превышающих 15% от годового брутто-дохода или 6000 евро, государство возвращает подоходный налог.

Итак, если Вы родились после 31 декабря 1982 года или присоединились ко II ступени по собственному желанию, вам стоит прочитать эту статью до конца.

Изменения во II пенсионной ступени

Пенсионная реформа дала возможность самостоятельно распоряжаться накоплениями II пенсионной ступени, предоставив новые возможности как для накопления, так и для более раннего использования пенсионных средств. Согласно изменениям в Законе о накопительных пенсиях, те, кто подключились ко II ступени до 31.12.2020, имеют право:

1) Продолжить накопление во II ступени в нынешнем пенсионном фонде.

Для этого ничего не надо делать - пенсионный фонд продолжит инвестировать деньги вкладчика так же, как и раньше.

2) Продолжить накопление во II ступени, начав инвестировать самостоятельно, через пенсионный инвестиционный счет, т.е. PIK (pensioni investeerimiskonto).

Чтобы начать самостоятельно инвестировать пенсионные накопления, необходимо открыть пенсионный инвестиционный счет в одном из эстонских банков. В LHV такой счет PIK можно открыть уже сейчас, остальные банки пока только готовятся представить данную услугу.

3) Прекратить взносы во II ступень, но оставить накопленные средства в пенсионном фонде. Если человек прекратит делать взносы во II ступень, то государство будет направлять 4% от его социального налога в госбюджет (а не на личный пенсионный счет, как это было до сих пор), и снова начать накапливать деньги в системе II пенсионной ступени можно будет только через 10 лет.

4) Прекратить взносы во II пенсионную ступень и забрать все накопленные к данному моменту пенсионные средства. Забирая накопленные во II ступени деньги до пенсионного возраста, необходимо будет забрать всю сумму целиком и уплатить с этой суммы 20% подоходного налога. Как и в случае прекращения взносов, социальный налог, ранее поступавший на пенсионный счет вкладчика II ступени, будет в дальнейшем направляться в I ступень для выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам, а заново начать накапливать деньги во II ступени можно будет только через 10 лет.

NB! При подаче заявления необходимо заплатить за оформление документов. Дешевле всего подавать заявление через сайт Pensionikeskus (4,70 евро). Если делать через банк, то будет дороже. В LHV, например, это будет стоить 15 евро, в Swedbank – 10 евро, SEB – 15 евро (в конторе) или 7 евро (в интернет-банке).

Стоит ли забирать деньги из II ступени?



Средства, хранящиеся во II пенсионной ступени, только на первый взгляд кажутся дешевым источником финансирования. На самом деле, у этих денег есть цена, и довольно высокая. Во-первых, с этой суммы нужно будет заплатить 20% подоходного налога, а во-вторых, вы упускаете ту прибыль, которую могли бы получать в течение следующих 10 лет, если бы оставили эти средства в пенсионном фонде. Если взять за основу среднюю годовую долгосрочную доходность фондов II ступени в размере 4,5% (источник: Pensionikeskus), то получается, что за 10 лет вы будете терять в среднем 9,4% в год (согласно подсчетам автора), и это еще без учета 4%, которые будут направляться в госбюджет, а не на ваш пенсионный счет, как было до сих пор.

Конечно, этот убыток сложно заметить, ведь речь идет о недополученной прибыли, а не о реальном денежном расходе, однако при выходе на пенсию это даст о себе знать. При средней зарплате такая потеря за 10 лет составит около 10 000 евро. По оценке Банка Эстонии, пенсия вышедшего из II ступени досрочно будет в среднем до 30% процентов меньше, чем если бы вкладчик продолжил взносы во II ступень до достижения пенсионного возраста.

Вывод: если на данный момент крайней нужды в деньгах нет, то выгоднее было бы оставить накопленное и продолжить пользоваться преимуществами II ступени. Важно помнить, что накопленную сумму можно забрать в любой момент. Выгоднее всего начать пользоваться накопленными во II ступени деньгами только с наступлением пенсионного возраста. Тогда вам вообще не придется платить подоходный налог или платить его по ставке 10%.

За первые две недели 2021 года, с 1 января по 14 января, желание вывести деньги из II ступени изъявили 51982 человека. На эстонском языке заявление подали 37468 раз, на русском — 14217, на английском — 107.