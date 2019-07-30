30.07.2019, 09:56

Рауно Клеттенберг станет управляющим банком Holm


rus.delfi.ee
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Рауно Клеттенберг станет управляющим банком Holm
Фото: Holm Bank

В июле на должность председателя правления банка Holm заступит член правления FinanceEstonia Рауно Клеттенберг, который до этого руководил отделом консультирования по сделкам в Ernst & Young Baltic AS в Эстонии.

"В финансовом секторе я выполнял разные роли, связав большую часть своей карьеры с банковским сектором. Учитывая ситуацию на рынке, идея вернуться в сектор показалась мне заманчивой. Роль и значимость местных банков в поддержании кровообращения экономики Эстонии заметно растет, кроме того, впереди ждут испытания, связанные с изменениями в банковском секторе в целом”, — сказал новый исполнительный директор Holm Bank Рауно Клеттенберг.

”Несмотря на убедительную и долгую историю, Holm Bank AS превратился в банк совсем недавно. У нас хорошая команда, растущая организация, и, что самое важное, лояльная и надежная база клиентов, с которыми я хочу продолжить создавать историю успеха этого предприятия. Благодарю Индрека Юлге, который решил продолжить свою деятельность в качестве предпринимателя, за то, что под его руководством лизинг Liisi перерос в банк”, — добавил он.

В мае банк Holm вышел на рынок с предложением лучшего процента по вкладам по сравнению с остальными банками, а также начал выдавать кредиты предприятиям. Эстонский банк продолжит предлагать под торговой маркой Liisi услуги рассрочки, кредитной карты и малого кредита. В качестве исполнительного директора Клеттенберг хочет начать управлять избранной стратегией, реализовывать ее и наращивать масштабность коммерческой деятельности.

”Что касается инновационных и удобных банковских услуг, то я считаю, что в будущем будут по-прежнему важны гибкие и предупредительные отношения с клиентом, которые однозначно являются преимуществом Holm”, — сказал председатель правления банка Holm.

У Рауно Клеттенберга большой опыт в сфере финансового посредничества и финансов, в том числе более 15 лет работы в банковском секторе. Ранее Клеттенберг работал руководителем эстонского филиала Svenska Handelsbanken AB, председателем правления Nasdaq Tallinn AS, руководителем отдела консультирования по сделкам в Ernst & Young Baltic AS, а также членом и председателем правления представительной организации финансового сектора FinanceEstonia.

Holm Bank AS — это первое кредитное учреждение в Эстонии, которому выдал лицензию Европейский центральный банк. Статус банка дает вкладчикам государственные гарантии возврата накоплений с процентами в пределах 100 000 евро на клиента.

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