Рауно Клеттенберг станет управляющим банком Holm

"В финансовом секторе я выполнял разные роли, связав большую часть своей карьеры с банковским сектором. Учитывая ситуацию на рынке, идея вернуться в сектор показалась мне заманчивой. Роль и значимость местных банков в поддержании кровообращения экономики Эстонии заметно растет, кроме того, впереди ждут испытания, связанные с изменениями в банковском секторе в целом”, — сказал новый исполнительный директор Holm Bank Рауно Клеттенберг.

”Несмотря на убедительную и долгую историю, Holm Bank AS превратился в банк совсем недавно. У нас хорошая команда, растущая организация, и, что самое важное, лояльная и надежная база клиентов, с которыми я хочу продолжить создавать историю успеха этого предприятия. Благодарю Индрека Юлге, который решил продолжить свою деятельность в качестве предпринимателя, за то, что под его руководством лизинг Liisi перерос в банк”, — добавил он.

В мае банк Holm вышел на рынок с предложением лучшего процента по вкладам по сравнению с остальными банками, а также начал выдавать кредиты предприятиям. Эстонский банк продолжит предлагать под торговой маркой Liisi услуги рассрочки, кредитной карты и малого кредита. В качестве исполнительного директора Клеттенберг хочет начать управлять избранной стратегией, реализовывать ее и наращивать масштабность коммерческой деятельности.