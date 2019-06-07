Ратас: Rail Baltic и синхронизация электросетей крайне важны для будущего всех трех Балтийских стран

"Мы единодушны в том, что как Rail Baltic, так и синхронизация электроселей с Западной Европой требуют тесного сотрудничества всех трех Балтийских стран и единого руководства. Проект Rail Baltic важно продвигать как можно быстрее, чтобы развивать также сотрудничество с Финляндией и обеспечить европейское финансирование”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Синхронизация электросетей обеспечивает нашу энергетическую безопасность и способствует переходу на полностью открытый рынок энергии в нашем регионе. А до того мы должны защищать интересы наших участников рынка и взвесить возможности введения сетевой платы за поставляемую из третьих стран электоэнергию”, — подчеркнул Ратас.

Кроме того, премьер-министры обсудили политику в сфере безопасности, в том числе миссию НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, а также будущий бюджет Европейского союза, стратегическую программу действий ЕС и распределение руководящих постов в институтах власти Европейского союза.