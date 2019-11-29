Ратас: Rail Baltic — это шаг к нашей мечте об объединенной Европе

Премьер-министр сказал, что очень рад тому, что дело дошло до важной вехи в строительстве Rail Baltic. ”Я благодарю всех, кто работал на благо этого проекта, и тех, кто продолжает работать во имя того, чтобы он осуществился, — сказал Ратас. — Эстония — небольшая и открытая страна, и экономический коридор, создаваемый Rail Baltic, новые возможности и цепи поставок, сотрудничество, которые рождаются благодаря ему, очень весомы”.

По словам премьер-министра, закладка краеугольного камня создает основу для исторически важного соединения между Северной и Южной Эстонией, Балтийскими странами и Северной и Центральной Европой. Оно так же важно для населения и экономики, как и для всего Европейского союза. Премьер-министр отметил, что Rail Baltic всегда была чем-то большим, чем просто скоростной железной дорогой. ”Это мечта о Европе, которая едина как в физическом, так и в духовном плане”, — сказал Ратас.