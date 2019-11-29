Ратас: Rail Baltic — это шаг к нашей мечте об объединенной Европе

Премьер-министр Юри Ратас участвовал в четверг в закладке краеугольного камня моста Саустинымме, являющегося часью трассы Rail Baltic. Ратас подчеркнул, что Rail Baltic не просто железная дорога – это наша места об объединенной Европе.
Премьер-министр сказал, что очень рад тому, что дело дошло до важной вехи в строительстве Rail Baltic. ”Я благодарю всех, кто работал на благо этого проекта, и тех, кто продолжает работать во имя того, чтобы он осуществился, — сказал Ратас. — Эстония — небольшая и открытая страна, и экономический коридор, создаваемый Rail Baltic, новые возможности и цепи поставок, сотрудничество, которые рождаются благодаря ему, очень весомы”.
По словам премьер-министра, закладка краеугольного камня создает основу для исторически важного соединения между Северной и Южной Эстонией, Балтийскими странами и Северной и Центральной Европой. Оно так же важно для населения и экономики, как и для всего Европейского союза. Премьер-министр отметил, что Rail Baltic всегда была чем-то большим, чем просто скоростной железной дорогой. ”Это мечта о Европе, которая едина как в физическом, так и в духовном плане”, — сказал Ратас.
Премьер-министр подчеркнул, что осуществление давней задумки требует постоянного сотрудничества и совместных усилий всех сторон. ”Впереди специалистов как публичного, так и частного сектора ждет еще много работы. Жителям нашей страны также придется изменить много своих повседневных привычек. Для Эстонии, Латвии, Литвы и Польши это означает новые пути сообщения, современные поезда, международные пассажирские и крупные торговые терминалы”, — сказал Ратас. ”По железной дороге, соединяющей страны Балтии с Центральной Европой, пассажиры и товары смогут двигаться намного быстрее, удобнее, безопаснее, эффективнее и экологичнее”.
В четверг закладкой краеугольного камня первого объекта трассы, виадука Саутсинымме на Таллиннской окружной дороге, отмечалось начало строительства Rail Baltic. В мероприятии участвовали также руководитель генерального транспортного директората Европейской комиссии Хенрик Хололей и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
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