Ратас прояснил ситуацию с Rail Baltic: в коалиции раскола нет. Проблема — в нехватке средств

Кивимяги сослался на позицию партнера по коалиции, Консервативной народной партии Эстонии, которые рассматривают завершение проекта в пессимистичном ключе.

Ратас сказал, что он полностью поддерживает проект Rail Baltic. ”Эта структура необходима Эстонии с экономической точки зрения, как во время строительства, так и после. Этот проект необходим нам с точки зрения безопасности. Он необходим, чтобы наше население могло путешествовать по трем Балтийским странам и Европе, равно как и внутри Эстонии”, — пояснил Ратас.

Он отметил, что наибольшую тревогу вызывает получение финансирования со стороны Европейского союза. ”До тех пор, пока многолетний финансовый план не будет утвержден, о финансировании Rail Baltic мы ничего не знаем, — сказал Ратас и задал риторический вопрос: — Может ли Эстония самостоятельно построить Rail Baltic, хотя бы пролегающие по территории нашей страны 213 километров путей? Не думаю. Это означает, что мы должны включить этот проект в многолетний финансовый план”. Ратас заверил, что он всегда поддерживал эту позицию на международном уровне, в том числе и сегодня утром во время встречи между представителями Эстонии, Латвии и Литвы.

Ратас пояснил, что у нас есть некоторая информация о финансировании со стороны ЕС. ”Финансирование в основной части по-прежнему будет осуществляться по принципу 85:15. Именно на этой позиции мы и должны настаивать”, — сказал Ратас. Он добавил, что если Эстония выйдет на более высокий экономический уровень, то этот процент также может измениться. По словам Ратаса, проблема заключается в нехватке средств. ”Для того, чтобы закончить Rail Baltic, например, к концу 2026 года, нам не хватает порядка 1,5–2 миллиарда евро. За получение этих средств следует бороться”.

Ратас пояснил, что он обсудил вопрос Rail Baltic с председателем Консервативной народной партии Эстонии и спросил его, хотят ли они изменить коалиционное соглашение. В соглашении указано, что правительство поддерживает строительство Rail Baltic, если финансирование будет осуществляться на установленных основаниях, т.е. при соотношении 81 : 19 , как в настоящий момент. ”Председатель партии сказал, что коалиционное соглашение они менять не хотят. Соответственно, Эстония и правительство Эстонии делают все необходимое, чтобы продолжить строительство Rail Baltic”, — сообщил Ратас.