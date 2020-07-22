Ратас признал: зарплата директора департамента в 6900 евро слишком высокая

"Но если мы сравним это с государственным сектором, то эта зарплата непропорционально высока. Но когда руководители высшего звена из частного сектора приходят работать в государственный сектор, то их требования к зарплате выше. Это реальная жизнь", - пояснил премьер-министр.

В то же время портал ERR сообщил во вторник, что зарплата Илиссон в размере 6900 евро была назначена не отборочной комиссией, а по приказу министра образования и науки Майлис Репс, и что Илиссон не приходит на должность руководителя департамента непосредственно с должности руководителя высшего звена Swedbank, поскольку она ушла оттуда в декабре прошлого года.

Ратас все-таки признал, что общий принцип должен заключаться в том, что государственный сектор не должен стимулировать рост заработной платы, и что заработная плата в частном секторе должна быть немного впереди.