23.09.2020, 15:34

Ратас пообещал пересмотреть ограничения на авиаперелеты при первой возможности


EST
Lennuk Tallinna lennuväljal
Foto: Andres Putting

Правительство Эстонии в ближайшее время обещает пересмотреть установленные ограничения на авиаперелеты.

"Что касается авиаперелетов, то я полностью поддерживаю идею пересмотра действующих ограничений. Если взглянуть на аэропорты Хельсинки или Риги, то становится очевидным, что полеты осуществляются. Не только там, но и практически во всех странах. И мы обсудим связанные с авиасообщением вопросы при первой возможности", — передает RusERR слова премьер-министра Юри Ратаса.

По его словам, пока эта тема не обсуждалась из-за более важных вопросов.

"Сейчас правительство ежедневно обсуждает государственный бюджет на будущий год и бюджетную стратегию", — объяснил премьер.

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