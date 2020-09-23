Ратас пообещал пересмотреть ограничения на авиаперелеты при первой возможности

"Что касается авиаперелетов, то я полностью поддерживаю идею пересмотра действующих ограничений. Если взглянуть на аэропорты Хельсинки или Риги, то становится очевидным, что полеты осуществляются. Не только там, но и практически во всех странах. И мы обсудим связанные с авиасообщением вопросы при первой возможности", — передает RusERR слова премьер-министра Юри Ратаса.

По его словам, пока эта тема не обсуждалась из-за более важных вопросов.

"Сейчас правительство ежедневно обсуждает государственный бюджет на будущий год и бюджетную стратегию", — объяснил премьер.