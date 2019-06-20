Ратас: понижать акциз на алкоголь еще больше Эстония не планирует

В интервью ERR он напомнил, что в Эстонии акциз на алкоголь с 1 июля снизится на 25%.

По словам Ратаса, вопросы, связанные с акцизами, государства решают самостоятельно и автономно. В Финляндии, например, новое правительство акциз на алкоголь повышает, пишет rus.err.ee.

"Если вопрос в том, могла ли бы Эстония принять новое решение, например, снизить акциз еще на столько-то процентов, то я думаю, что у сегодняшнего правительственного кабинета такой готовности нет. Эстония не ввяжется в эту гонку снижения акцизов на алкоголь", — цитируют Ратаса в четверг, 20 июня, утренние новости ETV.