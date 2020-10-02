Ратас: объединение электросистем стран Балтии с материковой Европой укрепляет энергетическую безопасность

Премьер-министр Юри Ратас выразил удовлетворение тем, что комитет Фонда соединенной Европы вчера решил выделить странам Балтии и Польше 720 миллионов евро для завершения проекта по объединению электросистем с Европой. ”Мы продолжим работать в быстром темпе, чтобы завершить проект в 2025 году”, — сказал Ратас и поблагодарил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за решительную политическую поддержку.

Фонд поддержит, например, прокладку между Польшей и Литвой нового морского кабеля Harmony Link и строительство Эстонией двух синхронных компенсаторов в объеме 55 миллионов евро. Доля поддержки проектов составляет 75%. Речь идет о крупнейшем решении о финансировании в истории энергетических проектов Фонда соединенной Европы.

”Присоединение электросетей Балтийских стран к материковой Европе укрепляет энергетическую безопасность Эстонии, Латвии, Литвы и Польши и способствует достижению целей ”зеленой инициативы”, — сказал премьер-министр.

Ратас отметил, что Эстония, как страна, возглавляющая сотрудничество стран Балтии в этом году, очень рада, что соглашения удалось достичь и по поводу условий торговли электричеством между странами Балтии и третьими странами.

24 сентября страны Балтии достигли соглашения о принципах торговли электроэнергией со странами, не входящими в Европейский союз, после запуска атомной электростанции в белорусском Островце. Cоглашение уменьшит объем торговли Балтийских стран с третьими странами примерно наполовину, торговля будет перенаправлена через соединение между Россией и Латвией. Соглашение будет действовать вплоть до синхронизации электросетей в 2025 году.