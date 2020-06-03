Ратас: новый фонд помощи ЕС означает увеличение платежей Эстонии на 5-7%

По словам Сутта, меры, примененные для борьбы с вирусом, тяжело отразились на экономике как в Эстонии, так и в Европе и во всем мире. Восстановление экономики Эстонии зависит от скорости восстановления экономики ЕС. Важную роль в этом процессе играет фонд восстановления экономики Европейского союза. Он спросил премьер-министра, какова позиция правительства относительно данного фонда.

По словам Ратаса, фонд — это серьезный шаг в верном направлении. ”На мой взгляд, это — доказательство сильного, сплоченного Европейского союза, который делает все, чтобы помочь экономике. В том числе — и экономике Эстонии”, — сказал он. Ратас отметил, что не все страны поддержали идею создания фонда. Договоренности пока не заключены.

Он подчеркнул, что вопрос нуждается в тщательном обсуждении как на пленарных заседаниях Рийгикогу, так и в комиссии по делам Европейского союза. По его мнению, важный аспект — как в будущем должен быть организован процесс возврата кредитов.

”Будут ли увеличены свои взносы, сокращен бюджет или созданы общеевропейские налоги, — перечислил премьер-министр. — С учетом действующих цен можем предположить, что возвратные платежи в течение 30 лет составят порядка одного миллиарда. Это означает, что наш ежемесячный платеж увеличится примерно на 5 — 7 %”. Ратас добавил, что к обсуждению вопроса о возвратных платежах следует привлечь максимальное число сторон.