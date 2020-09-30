Ратас назвал цели государственного бюджета на 2021 год

Ратас сказал, передавая в Рийгикогу проект государственного бюджета на следующий год, что бюджет — это не только голые цифры доходов, расходов и финансовых показателей. За каждой цифрой нужно видеть людей и то, насколько хорошо у них идут дела. ”Учитывая это, мы ставим целью с помощью бюджета 2021 года разумными, безопасными и посильными действиями победить кризис как в экономике, так и в здравоохранении, чтобы уровень жизни населения улучшился, а экономика снова начала расти”.

Проект государственного бюджета на следующий год, по словам премьер-министра, отражает целостный план правительства по преодолению кризиса. ”В будущем году мы продолжим принимать меры, которые помогут нам двигаться в четырех направлениях: сохранять здоровье, помогать тем, кто больше всего в этом нуждается, ускорить развитие страны за счет наукоемких мер и продолжать нацеленные в будушее инвестиции”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, нынешний кризис отличается от прежних тем, что перспективы экономики чрезвычайно неопределенны, в то же время все единодушны в том, что государственное вмешательство крайне необходимо. ”Ясно, что нам придется по крайней мере какое-то время жить рядом с вирусом и принимать необходимые меры для своей защиты. В это время вклад государства в восстановление крайне важен для чтого, чтобы придать уверенности и обеспечить нам вовлекающий, долгосрочный и быстрый экономический рост”, — сказал глава правительства и добавил, что, хотя до сих пор Эстония справлялась с кризисом лучше, чем ожидалось, нельзя ожидать, что восстановление до докризисного уровня будет быстрым.

Вместе с тем, по словам Ратаса, важно, чтобы люди не остались без заботы и поддержки государства. ”Как премьер-министр я всегда считал необходимым вкладываться в рост доходов населения, здравоохранение, образование и другие сферы, которые касаются всех нас”, — сказал он.

Ратас заверил, что Эстония, с учетом ситуации в экономике, придерживается бюджетной политики, цель которой — достичь достойной доверия бюджетной позиции в среднепродолжительной перспективе и обеспечить стабильность долговых обязательств, увеличивая в то же время инвестиции. ”Заверяю, что правительство при составлении бюджета учитывало, что государство должно быть нам по силам”, — сказал премьер-министр.