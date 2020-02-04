Ратас: мы за такой бюджет ЕС, который будет поддерживать рост благосостояния эстонского народа

”Достижение климатической нейтральности является общей целью Европейского союза, и следующий долгосрочный бюджет должен придать этому процессу импульс, — сказал Ратас. — Важную роль в этом будет играть предложенный Европейской комиссией механизм справедливого перехода, в рамках которого должна получить помощь и Ида-Вирумаа”.

Премьер-министр отметил, что уменьшение финансирования политики сплочения должно быть, несмотря на быстрый экономической рост Эстонии, более плавным нежели предполагает нынешний план. ”Поддержка из фондов политики сплочения была очень важна для нашей страны как в плане инвестиций, так и реформ, благодаря ей уровень жизни населения значительно вырос. Из этих средств поддерживалось, например, развитие школьной сети, предпринимательства, науки и цифрового государства”, — привел примеры премьер-министр.

Новая финансовая перспектива ЕС должна, по словам Ратаса, гарантировать сельхозпроизводителям более справедливый подход и более равные условия конкуренции с представителями других стран ЕС. ”К сожалению, уровень субсидий эстонских фермеров — один из самых низких в ЕС. Им необходимо обеспечить равный подход и конкурентные условия”, — сказал Ратас, который считает важным также обеспечение достаточного финансирования политики развития сельской жизни.