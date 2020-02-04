Ратас: мы за такой бюджет ЕС, который будет поддерживать рост благосостояния эстонского народа

Ратас подчеркнул также важность сохранения поддержки инфраструктурных проектов и строительства коммуникаций, приведя в пример Rail Baltic.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель руководит проходящими сейчас переговорами по бюджету и в начале февраля проводит встречи с главами государств и правительств стран ЕС, чтобы затем по итогам состоявшихся консультаций представить свои предложения. 20 февраля лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского совета, чтобы достичь соглашения по будущему бюджету.
Говоря о едином европейском рынке, премьер-министр Ратас выразил надежду, что на назначенном на март заседании Европейского совета руководители стран ЕС смогут принять смелые решения, как двигаться вперед в вопросах внутреннего рынка и цифрового развития. ”Для развития единого европейского рынка необходимо уверенно двигаться вперед, создавать единые правила, которые поддерживали бы предприятия и конкуренцию между регионами. Мы должны сосредоточиться на развитии сектора трансграничных услуг, свободном движении данных и возможностях, предоставляемых новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, сказал Ратас.
”Для того, чтобы европейский цифровой рынок лучше работал, необходимо создать сильную электронную идентичность. Эстония десятилетиями строила цифровое общество и развивала э-услуги. От этого выиграют все европейцы и действующие на едином рынке компании”, — сказал премьер-министр.
Ратас с Мишелем говорили также о ситуации с безопасностью в районе Сахеля в Африке и выразили озабоченность ее ухудшением. Ратас отметил приверженность Эстонии укреплению внутренней безопасности в странах региона. Например, Эстония вместе с Францией борется с терроризмом в Мали.
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