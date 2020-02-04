04.02.2020, 19:50

Ратас: мы за такой бюджет ЕС, который будет поддерживать рост благосостояния эстонского народа

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Ратас: мы за такой бюджет ЕС, который будет поддерживать рост благосостояния эстонского народа
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул на встрече с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, что следующий семилетний бюджет Европейского союза должен быть амбициозным и поддерживать членов ЕС в борьбе как с уже актуальными, так и с будущими проблемами.

”Достижение климатической нейтральности является общей целью Европейского союза, и следующий долгосрочный бюджет должен придать этому процессу импульс, — сказал Ратас. — Важную роль в этом будет играть предложенный Европейской комиссией механизм справедливого перехода, в рамках которого должна получить помощь и Ида-Вирумаа”.

Премьер-министр отметил, что уменьшение финансирования политики сплочения должно быть, несмотря на быстрый экономической рост Эстонии, более плавным нежели предполагает нынешний план. ”Поддержка из фондов политики сплочения была очень важна для нашей страны как в плане инвестиций, так и реформ, благодаря ей уровень жизни населения значительно вырос. Из этих средств поддерживалось, например, развитие школьной сети, предпринимательства, науки и цифрового государства”, — привел примеры премьер-министр.

Новая финансовая перспектива ЕС должна, по словам Ратаса, гарантировать сельхозпроизводителям более справедливый подход и более равные условия конкуренции с представителями других стран ЕС. ”К сожалению, уровень субсидий эстонских фермеров — один из самых низких в ЕС. Им необходимо обеспечить равный подход и конкурентные условия”, — сказал Ратас, который считает важным также обеспечение достаточного финансирования политики развития сельской жизни.

Ратас подчеркнул также важность сохранения поддержки инфраструктурных проектов и строительства коммуникаций, приведя в пример Rail Baltic.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель руководит проходящими сейчас переговорами по бюджету и в начале февраля проводит встречи с главами государств и правительств стран ЕС, чтобы затем по итогам состоявшихся консультаций представить свои предложения. 20 февраля лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского совета, чтобы достичь соглашения по будущему бюджету.

Говоря о едином европейском рынке, премьер-министр Ратас выразил надежду, что на назначенном на март заседании Европейского совета руководители стран ЕС смогут принять смелые решения, как двигаться вперед в вопросах внутреннего рынка и цифрового развития. ”Для развития единого европейского рынка необходимо уверенно двигаться вперед, создавать единые правила, которые поддерживали бы предприятия и конкуренцию между регионами. Мы должны сосредоточиться на развитии сектора трансграничных услуг, свободном движении данных и возможностях, предоставляемых новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом, сказал Ратас.

”Для того, чтобы европейский цифровой рынок лучше работал, необходимо создать сильную электронную идентичность. Эстония десятилетиями строила цифровое общество и развивала э-услуги. От этого выиграют все европейцы и действующие на едином рынке компании”, — сказал премьер-министр.

Ратас с Мишелем говорили также о ситуации с безопасностью в районе Сахеля в Африке и выразили озабоченность ее ухудшением. Ратас отметил приверженность Эстонии укреплению внутренней безопасности в странах региона. Например, Эстония вместе с Францией борется с терроризмом в Мали.

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