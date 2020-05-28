Ратас: мы работаем над решением проблемы иностранной рабочей силы

”Многие сельхозпроизводители, в том числе те, кто выращивает клубнику, привыкли в наиболее напряженные рабочие периоды использовать иностранную рабочую силу, свободное движение которой в настоящее время приостановлено из-за коронакризиса. Европейский союз закрыл границы с третьими странами, кроме того, страны сами ограничивают выезд своих граждан. Для наших фермеров это означает очень сложную ситуацию”, — сказал премьер-министр Ратас.

”Правительство представило Рийгикогу предложение продлить до 31 июня право на работу тех иностранных работников, которые находились в стране по состоянию на 17 марта и основная сфера деятельности работодателя которых — сельское хозяйство. Это первый шаг, помогающий достичь того, чтобы отечественная клубника была собрана, а предприниматели смогли продолжить производство в запланированном масштабе”, — добавил он.

По словам премьер-министра, сами предприниматели должны быть также активными и гибкими в поиске решений. ”С 15 июля здоровые граждане стран Шенгена снова смогут въезжать в Эстонию, это также означает свободное передвижение рабочей силы”, — отметил Ратас. О том, когда могут открыться границы с третьими странами, по его словам, пока говорить рано. ”Это зависит от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране”, — пояснил он.

По оценке премьер-министра, помочь в решении проблемы рабочей силы способна Касса страхования от безработицы, которая может свести оставшихся без работы людей и нуждающихся в рабочей силе сельхозпроизводителей. По данным Кассы страхования от безработицы, 3500 безработных заинтересованы найти работу в сельском хозяйстве. По оценке сельскохозяйственных организаций, на пике сезона им понадобится примерно 1500 работников.

По словам Ратаса, государство должно помимо краткосрочных решений думать и о более долговременных мерах, которые помогли бы уменьшить зависимость от иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве. По его словам, это означает более активную популяризацию сельскохозяйственных специальностей среди молодежи, а также различные инвестиции, которые помогли бы автоматизировать производство и сделать его более эффективным.