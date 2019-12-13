Ратас: Эстония ждет от Еврокомиссии предложение, которое должно обеспечить поддержку сланцевому сектору

По словам Ратаса, эти цели требуют крупных инвестиций от публичного и частного сектора. «Следующий долгосрочный бюджет ЕС должен помогать достижению климатических целей, поэтому важно, чтобы его общий объем не сократился в сравнении с нынешним периодом», - отметил Ратас.

Премьер-министр отметил важность предложения о механизме справедливого перехода, которое в ближайшее время планирует опубликовать Европейская комиссия и которое должно обеспечить поддержку также эстонскому сланцевому сектору.

Европейский инвестиционный банк обещал в период с 2021 по 2030 год поддержать инвестиции в инструменты по борьбе с изменениями климата и экологию одним триллионом евро.

Главы государств обсудили также будущий долгосрочный бюджет ЕС и сочли важным продолжить переговоры, которые возглавляет новый председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель познакомили коллег с результатами прошедшей 9 декабря в Париже встречи в нормандском формате. Поскольку Россия не выполняет Минские соглашения, Европейский совет решил продлить ограничивающие меры в отношении России на следующие полгода.

Лидеры стран ЕС обсудили также сотрудничество ЕС и стран Африки и планируют в июне будущего года провести стратегическое обсуждение отношений с Африкой и следующего двустороннего саммита.

Европейский совет выразил свою поддержку мировому порядку, основанному на согласованных правилах, а также обеспокоенность в связи с приостановкой механизма разрешения споров во Всемирной торговой организации.