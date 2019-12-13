13.12.2019, 17:52

Ратас: Эстония ждет от Еврокомиссии предложение, которое должно обеспечить поддержку сланцевому сектору

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Ратас: Эстония ждет от Еврокомиссии предложение, которое должно обеспечить поддержку сланцевому сектору
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Главы государств и правительств стран ЕС на вчерашнем заседании Европейского совета обсудили пути достижения климатической нейтральности к 2050 году (это означает, что выбросы парниковых газов ЕС не будут превышать уровня связывания углерода) и выразили готовность всячески этому способствовать. Только одной из стран ЕС требуется больше времени для достижения этой цели, поэтому Европейский совет вернется к данной теме в июне будущего года, сообщает пресс-служба правительства.

Для Эстонии климатическая нейтральность является важной целью, которую одобрило правительство. По словам премьер-министра Юри Ратаса, страны ЕС понимают важность климатической нейтральности и необходимости достичь ее совместными усилиями.

«Ясно, что мы должны не просто ставить цели, но и понимать, что и как нам нужно сделать для того, чтобы в самом деле достичь климатической нейтральности. Вместе с тем, у стран ЕС разные стартовые позиции в этом вопросе, хотя цель, которой мы добиваемся, общая. Переход должен быть справедливым и учитывать особенности конкретных стран. Каждая страна должна сама решать, как ей добиваться данной цели и какие технологии использовать, обеспечивая одновременно и свою энергетическую безопасность», - отметил Ратас.

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Европейский совет считает важным, чтобы достижение климатической нейтральности поддерживалось планом, который учитывает нынешнее положение стран-членов и помогает обеспечить эффективный, справедливый и социально сбалансированный переход на новую экономическую модель.

По словам Ратаса, эти цели требуют крупных инвестиций от публичного и частного сектора. «Следующий долгосрочный бюджет ЕС должен помогать достижению климатических целей, поэтому важно, чтобы его общий объем не сократился в сравнении с нынешним периодом», - отметил Ратас.

Премьер-министр отметил важность предложения о механизме справедливого перехода, которое в ближайшее время планирует опубликовать Европейская комиссия и которое должно обеспечить поддержку также эстонскому сланцевому сектору.

Европейский инвестиционный банк обещал в период с 2021 по 2030 год поддержать инвестиции в инструменты по борьбе с изменениями климата и экологию одним триллионом евро.

Главы государств обсудили также будущий долгосрочный бюджет ЕС и сочли важным продолжить переговоры, которые возглавляет новый председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель познакомили коллег с результатами прошедшей 9 декабря в Париже встречи в нормандском формате. Поскольку Россия не выполняет Минские соглашения, Европейский совет решил продлить ограничивающие меры в отношении России на следующие полгода.

Лидеры стран ЕС обсудили также сотрудничество ЕС и стран Африки и планируют в июне будущего года провести стратегическое обсуждение отношений с Африкой и следующего двустороннего саммита.

Европейский совет выразил свою поддержку мировому порядку, основанному на согласованных правилах, а также обеспокоенность в связи с приостановкой механизма разрешения споров во Всемирной торговой организации.

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