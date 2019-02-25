Ратас: Эстония заинтересована в более тесном цифровом сотрудничестве с Лигой Арабских Государств

По словам премьер-министра, в цифровом сотрудничестве ЕС и Арабской Лиги также заложен большой потенциал. ”Надеюсь, что на следующем саммите, который состоится через три года, мы сможем уже увидеть результаты, в том числе положительное влияние на бизнес”, — сказал Ратас.

Руководители государств и правительств приняли на встрече совместную декларацию, в которой отметили необходимость укреплять партнерство Европейского союза и Лиги Арабских Государств. Лидеры подчеркнули важность сотрудничества для решения общемировых проблем, в том числе совместно с ООН и Африканским союзом. Они выразили желание совместно бороться с изменениями климата, торговлей людьми и оружием, терроризмом, радикализацией, экстремизмом, нелегальной миграцией и другими источниками нестабильности. Руководители государств подчеркнули необходимость развивать совместную деятельность в сфере экономики, торговли, энергетики, науки, технологии, туризма, сельского хозяйства и рыболовства, чтобы таким образом способствовать экономическому росту и уменьшению безработицы. В совместной декларации подчеркивается необходимость способствовать разрешению конфликтов в регионе, опираясь на нормы международного права.

В рамках сегодняшнего саммита в Шарм-эль-Шейхе у премьер-министра Юри Ратаса также состоялись двусторонние встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, президентом Джибути Измаилом Омаром Гелле, вице-премьером Омана Саидом Асадом бин Тариком бин Таймуром аль Саиди, министром иностранных дел Иордании Айманом аль Сафади и министром иностранных дел Комор Суефом Мохамедом Эль-Амином.

На встречах обсуждалось укрепление двусторонних отношений, в том числе распространение опыта Эстонии в сфере развития цифрового общества и электронного государственного управления. Также речь шла о кандидатуре Эстонии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН в период с 2020 по 2021 год.