Ратас: доля Эстонии в совместном долге ЕС составила бы миллиард евро

"Согласно нынешнему предложению и нынешним расчетам, доля Эстонии при возврате кредита Европейского союза на сумму 750 млрд евро составила бы в 2028-2050 годах примерно миллиард евро. Это означает около 35 млн евро в год", — приводит слова Ратаса rus.err.

"Разумеется, это выяснится в точности только в ходе переговоров, которые начнутся уже в ближайшую пятницу. В связи с этим Правительство Республики во втором полугодии, после переговоров на уровне Европейского союза, представит решение о финансировании программы перезапуска [экономики], т.е. решение о собственных [кредитных] средствах Европейского союза, для одобрения Рийгикогу", — добавил он.

По словам премьер-министра, в следующий бюджетный период ЕС доля выделяемых Эстонии из Брюсселя средств увеличилась бы в результате этого пакета помощи на 3,3 млрд евро, из которых 1,85 млрд составили бы дотации, а остальное — кредит на льготных условиях. "Это больше половины той суммы, которой мы можем распоряжаться в нынешний бюджетный период [ЕС]", — сказал Ратас.