Ратас: членство Эстонии в Европейской организации по ядерным исследованиям открывает новые возможности для наших компаний

По мнению Ратаса, статус члена организации будет способствовать созданию новых возможностей для эстонских компаний, включая техническое и научное сотрудничество и более тесное взаимодействие между учеными и инженерами. ”Эстонские компании также смогут участвовать в тендерах ЦЕРН и развитии технологий, связанных с работой организации”, — сказал премьер-министр.

Далее Ратас сказал, что ряд технологических компаний в Эстонии уже сотрудничают с ЦЕРН или заинтересованы в таком сотрудничестве. ”Эстония может поделиться своим опытом, например, в сфере формирования цифровой экосистемы и в области взаимосовместимости информационных систем и кибербезопасности”, — отметил премьер-министр и выразил уверенность, что такое сотрудничество поможет эстонским компаниям открыть новые перспективы и в других странах мира. Дополнительно статус членства Эстонии обеспечивает возможность для регулярного обмена преподавателями и студентами, а также повышения квалификации преподавателей естественных наук.

Со стороны ЦЕРН соглашение было подписано Фабиолой Джанотти, генеральным директором организации. Впервые за всю 66-летнюю историю существования организации церемония подписания соглашения была проведена в режиме онлайн.

Сотрудничество Эстонии с ЦЕРН началось в 1996 г. Эстония подала заявление на вступление в организацию в сентябре 2018 года.

Правительство одобрило соглашение об ассоциированном членстве Эстонии в феврале текущего года. Соглашение вступит в силу после его одобрения Рийгикогу. По истечении 2-5-летнего периода пребывания в статусе ассоциированного члена, Эстония станет полноправным членом ЦЕРН.

В настоящее время в состав ЦЕРН входят 23 государства-члена, в дополнение к двум ассоциированным членам, готовящимся к вступлению в организацию, шести ассоциированным членам и шести членам-наблюдателям.