Ратас: будущий бюджет ЕС должен способствовать перезапуску экономики

По словам премьер-министра Юри Ратаса, члены ЕС из-за кризиса здравоохранения столкнулись с экономическими и социальными проблемами, в решении которых им должны помочь следующий долгосрочный бюджет ЕС, а также Европейский фонд перезапуска экономики. ”Новый бюджет должен поддерживать инвестиции в развитие четырех основных свобод ЕС, помогать укреплять внутренний рынок, строить коммуникации и обеспечивать резильентность и способность сопротивляться кризисам. Также он должен поддерживать страны ЕС в достижении целей в области климата”, — сказал премьер-министр.

Ратас и Хан обсудили также финансирование из следующего бюджета европейских трансграничных проектов в области транспорта, энергетики и цифровых соединений. ”Инвестиции в эти проекты помогают работе внутреннего рынка, что очень важно для оживления экономики, создания спроса для европейской промышленности и новых рабочих мест”, — сказал Ратас и привел в пример Rail Baltic и синхронизацию электросетей Балтийских стран с Центральной Европой.

Премьер-министр добавил, что одних кредитов не хватит для перезапуска экономики и привлечения инвесторов, особенно если речь идет о трансграничных проектах. ”Для того, чтобы стимулировать эти инвестиции, нам нужны также субсидии”, — сказал Ратас.

Eвропейская комиссия предложит еще в этом месяце предложения по следующему долгосрочному бюджету ЕС и Европейскому фонду перезагрузки.

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