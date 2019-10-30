Ратас: американский рынок крайне важен для эстонского бизнеса

На встрече с представителями банковского сектора премьер-министр рассказал о мерах, предпринимаемых правительством Эстонии, по борьбе с отмыванием денег. ”Эстонское правительство прилагает усилия к тому, чтобы финансовый сектор был сильным и безопасным. Мы — открытое государство и, когда сталкиваемся с проблемами, стараемся решать их быстро и прозрачно. Благодаря хорошей работе финансовой инспекции, ужесточению законодательства и желанию банков уменьшить риски, сегодня мы находимся совсем в иной ситуации, чем годами ранее, — сказал Ратас. — Отмывание денег — это международная проблема, и сотрудничество с США в ее решении очень важно”. Премьер-министр добавил, что, будучи цифровым государством, Эстония взяла курс на то, чтобы снизить и будущие факторы риска в финансовом секторе, предложив новые цифровые решения по их инновационному обнаружению, предотвращению и снижению. Например, это возможно в сфере проверки истории потенциальных покупателей и партнеров.
Ратас встретился с представителями Федерального резерва, JPMorgan Chase и Citibank. Сегодня премьер-министр находится в Вашингтоне, где встретится с министром торговли США Вилбуром Россом, заместителем министра финансов Джастином Музиничем и председателем Комитета по международным отношениям Сенана Джеймсом Ришем. Ратас выступит с речью в аналитическом центре American Enterprise Institute и примет участие в круглом столе мозгового центра Heritage Institute.
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