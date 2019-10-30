Ратас: американский рынок крайне важен для эстонского бизнеса

”Отношения Эстонии и Соединенных Штатов и сейчас очень хороши, однако бизнесу всегда есть куда развиваться, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Мы можем многое предложить. Экономика Эстонии является частью Европейского союза, она гибкая и инновативная, наши ИТ-сектор и э-государство служат примером остальному миру. Рынок США очень большой и его возможности очень важны для наших экспортеров”.

Премьер-министр открыл представительство Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в Нью-Йорке и вместе с бизнес-делегацией посетил компании Google и Pfizer. ”Правительство хочет сделать все возможное для расширения возможностей всех предпринимателей, и я буду очень рад, если контакты с американскими крупными фирмами или небольшими предприятиями заложат основу будущему сотрудничеству”, — сказал Ратас.