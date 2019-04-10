Растратившего миллионы крон Культурного капитала Аво Вийоля хотят признать банкротом

Бывший руководитель Эстонского культурного капитала Аво Вийоль с 2012 года остался должен Культурному капиталу 545 791,29 евро, из-за чего Культурный капитал 8 марта подал в Вируский уездный суд заявление об объявлении Вийоля как частного лица банкротом. Сегодня заявление дошло до суда, который в ближайшее время примет решение о назначении временного администратора.

К сегодняшнему дню судебному исполнителю удалось удовлетворить требование кредитора в сумме 545 791,29 евро только в объеме 5 326,00 евро.

По сведениям Культурного капитала, единственное имеющее ценность имущество Вийоля — доли в коммерческих объединениях OÜ Viru Äriteenindus и Julius Consult OÜ, но их последние отчеты за хозяйственный год, поданные в регистр осенью 2018 года, относятся к 2016 году, а на основании экономических показателей 2016 года невозможно дать оценку рыночной стоимости коммерческих объединений.

Приступивший к работе в качестве руководителя Культурного капитала в 1995 году Вийоль в 1999-2002 гг., злоупотребляя служебным положением, растратил 8 521 910 крон, или 544 649,32 евро, принадлежавших учреждению. Большинство растраченных денег он проиграл в казино. Все открылось в 2002 году, когда Вийоля 13 августа взяли под стражу. Из-за его дела тогдашнему министру культуры Сигне Киви пришлось уйти в отставку.