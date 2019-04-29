29.04.2019, 18:05

"Рассыпавший" автомобили Mercedes в кювете пьяный водитель фуры причинил огромный ущерб

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rus.delfi.ee
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"Рассыпавший" автомобили Mercedes в кювете пьяный водитель фуры причинил огромный ущерб
Foto: Scanpix

Седельный тягач расположенной в Московской области фирмы Major Avto Trans, находившиеся на котором до восьми автомобилей Mercedes, по оценке специалистов, могли стоить не меньше 400 000 евро, съехал на повороте в кювет всего через полкилометра после выезда из порта.

В транспортной фирме, которая доставляет автомобили Mercedes магазинам своей материнской фирмы Major Holding, не захотели прокомментировать субботнее ДТП. "Я не могу ничего сказать, потому что из эстонской полиции нам еще никаких сообщений не поступало" — сказали в фирме.

Из домашней страницы Major Auto явствует, что автомобили Mercedes в этой фирме продаются по цене от 24 000 до 173 000 евро.

По словам руководителя по безопасности Северного порта Яануса Илуметса, водителя могло ослепить солнце, из-за чего мужчина мог не увидеть поворота. Обнаруженное у водителя состояние опьянения Илуметс назвал необычным. "Очень необычно, что с таким дорогим товаром съезжают в кювет, и еще необычнее, что водитель был пьян", — сказал Илуметс.

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Major Avto Trans выбрала для перевозки автомобилей Mercedes из порта Палдиски фирма-производитель. Порт принимает прибывшие на судне машины, готовит их для транспортировки на трейлере, и, по словам Илуметса, ответственность порта на этом заканчивается.

"Порт больше не повезет пострадавшие в аварии автомобили Mercedes обратно на территорию, потому что их отвезет владелец товара с места аварии прямо в Россию", — пояснил Илуметс.

Причиной аварии, по заверению Илуметса, не могло быть слишком маленькое время отдыха водителя грузовика, которое регистрируется электронным тахографом и которое также выборочно проверяет полиция.

"Водители обычно прибывают к нам до суток раньше, и у них достаточно времени для отдыха, — рассказал Илуметс. — Другое дело, действительно ли они используют это время для отдыха. Пьют ли они в зоне отдыха водку с коллегами и выпивают ли перед отъездом на посошок, порт проверять не может".

У водителя съехавшей в кювет машины обнаружили признаки употребления алкоголя, водитель грузовика также пострадал в ДТП, сказал пресс-секретарь полиции Delfi.

Если опьянение водителя действительно найдет подтверждение, это принесет как перевозчику товара, так и водителю большое требование о денежной компенсации.

"Как правило, у машины есть страхование каско и у товара — страхование груза, но в случае вождения в состоянии опьянения на сто процентов применяется ответственность самого перевозчика, — сказал партнер адвокатского бюро Lextal Алар Урм. — Водителю это может принести обвинение в тяжелой халатности, а в Эстонии и уголовную ответственность".

Обычно страховая фирма оплачивает владельцу товара причиненный ущерб, но востребует эту сумму с устроившего ДТП предприятия.

"У предпринимателя есть возможность в свою очередь востребовать ущерб с работника, но в случае такого дорогостоящего товара работник обычно не в состоянии его оплатить и работодатель в действительности не получает сумму ущерба обратно, — пояснил Урм. — Если действовавший в советское время закон о трудовом договоре ограничивал ответственность работника суммой размером со среднюю зарплату, то теперь такого ограничения больше нет".

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