"Рассыпавший" автомобили Mercedes в кювете пьяный водитель фуры причинил огромный ущерб

В транспортной фирме, которая доставляет автомобили Mercedes магазинам своей материнской фирмы Major Holding, не захотели прокомментировать субботнее ДТП. "Я не могу ничего сказать, потому что из эстонской полиции нам еще никаких сообщений не поступало" — сказали в фирме.

Из домашней страницы Major Auto явствует, что автомобили Mercedes в этой фирме продаются по цене от 24 000 до 173 000 евро.

По словам руководителя по безопасности Северного порта Яануса Илуметса, водителя могло ослепить солнце, из-за чего мужчина мог не увидеть поворота. Обнаруженное у водителя состояние опьянения Илуметс назвал необычным. "Очень необычно, что с таким дорогим товаром съезжают в кювет, и еще необычнее, что водитель был пьян", — сказал Илуметс.

Major Avto Trans выбрала для перевозки автомобилей Mercedes из порта Палдиски фирма-производитель. Порт принимает прибывшие на судне машины, готовит их для транспортировки на трейлере, и, по словам Илуметса, ответственность порта на этом заканчивается.

"Порт больше не повезет пострадавшие в аварии автомобили Mercedes обратно на территорию, потому что их отвезет владелец товара с места аварии прямо в Россию", — пояснил Илуметс.