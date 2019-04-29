"Рассыпавший" автомобили Mercedes в кювете пьяный водитель фуры причинил огромный ущерб

Причиной аварии, по заверению Илуметса, не могло быть слишком маленькое время отдыха водителя грузовика, которое регистрируется электронным тахографом и которое также выборочно проверяет полиция.
"Водители обычно прибывают к нам до суток раньше, и у них достаточно времени для отдыха, — рассказал Илуметс. — Другое дело, действительно ли они используют это время для отдыха. Пьют ли они в зоне отдыха водку с коллегами и выпивают ли перед отъездом на посошок, порт проверять не может".
У водителя съехавшей в кювет машины обнаружили признаки употребления алкоголя, водитель грузовика также пострадал в ДТП, сказал пресс-секретарь полиции Delfi.
Если опьянение водителя действительно найдет подтверждение, это принесет как перевозчику товара, так и водителю большое требование о денежной компенсации.
"Как правило, у машины есть страхование каско и у товара — страхование груза, но в случае вождения в состоянии опьянения на сто процентов применяется ответственность самого перевозчика, — сказал партнер адвокатского бюро Lextal Алар Урм. — Водителю это может принести обвинение в тяжелой халатности, а в Эстонии и уголовную ответственность".
Обычно страховая фирма оплачивает владельцу товара причиненный ущерб, но востребует эту сумму с устроившего ДТП предприятия.
"У предпринимателя есть возможность в свою очередь востребовать ущерб с работника, но в случае такого дорогостоящего товара работник обычно не в состоянии его оплатить и работодатель в действительности не получает сумму ущерба обратно, — пояснил Урм. — Если действовавший в советское время закон о трудовом договоре ограничивал ответственность работника суммой размером со среднюю зарплату, то теперь такого ограничения больше нет".