Рассудила комиссия: клиент купил авто за 17000 в идеальном состоянии, а через два дня узнал, что двигатель требует дорогого ремонта!

Потребитель обратился в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя по следующему поводу: в начале мая этого года им был куплен за 17 000 евро в идеальном техническом состоянии автомобиль Audi A7, но через два дня после покупки из двигателя послышались странные звуки. Покупатель хотел, чтобы в двигателе заменили цепь и маховик, но, по мнению продавца, речь шла о нормальном износе двигателя.

Так как после неоднократных обращений к продавцу стороны не пришли к соглашению, то покупатель отвез автомобиль на проверку в Aasta Auto AS, где подтвердили неполадки с цепью и маховиком (в частности, возникновение посторонних звуков при заводе двигателя в холодном виде) и за их устранение выставили счет в размере 4314 евро.

Покупатель отправил подтверждающие неполадки документы продавцу с требованием возместить стоимость ремонта, но продавец не ответил. Клиент обратился в комиссию по потребительским спорам.

Исходя из представленных экспертных документов был сделан вывод, что имевшие место неисправности не могли появиться за одну ночь, они по всей видимости присутствовали и раньше. Было отмечено: когда клиент приходил смотреть автомобиль, то температура двигателя была рабочей, а поскольку звук в цепи появляется только при "холодном" заводе, то клиент мог и не слышать посторонних звуков, осматривая машину перед покупкой.

Комиссия удовлетворила требование потребителя в сумме 4300 евро, так как проданная вещь по Обязательственно-правовому закону не отвечала условиям договора купли-продажи.