Рассмотрено дело: покупатель приобрел за тысячу Audi A6, но не доехал даже из Таллинна в Нарву

9 мая 2019 года клиент купил у фирмы Autodeost OÜ автомобиль Audi A6 1999 года выпуска (двигатель 2,4 л). Покупка обошлась в 1199 евро. Стороны также подписали гарантийный договор, согласно которому продавец давал на машину гарантию с 9 по 24 мая 2019.

После совершения сделки клиент отправился из Таллинна в сторону Нарвы. Радости от новой машины хватило ровно на 96 километров, после чего автомобиль работать перестал. Хуже того, несчастному покупателю пришлось еще буксировать свой Audi на стоянку.

Клиент дал немедленно знать фирме о неисправности машины, а через три дня отправил по электронной почте письмо. Продавец ответил покупателю, что тот сам виноват в поломке автомобиля.

12 июля потребитель отказался от заключенной сделки и потребовал у фирмы вернутьуплаченные за Audi деньги, а также компенсацию за расходы по регистрации договора покупки.

Комиссия по потребительским спорам решила, что требование покупателя нужно удовлетворить. Дело немного усложнило то, что в договоре покупки не было описания автомобиля. Но Закон об обязательственном праве устанавливает, что товар должен отвечать предполагаемым требованиям. У клиента было право предполагать, что автомобиль после покупки будет на ходу.