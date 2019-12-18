Расследование действий SEB против отмывания денег перешло в следующую фазу. Будет ли банк наказан?

Финансовая инспекция Швеции оценит, тянут ли выявленные недостатки на наказание, или расследование завершится каким-то другим образом.

Если шведская финансовая инспекция сочтет необходимым дальнейшее вмешательство, то она направит банку в качестве следующего шага письмо с предписаниями.

Расследование ведется в сотрудничестве с латвийской, литовской и эстонской государственными финансовыми инспекциями. О результатах расследования шведы планируют известить SEB в марте будущего года.