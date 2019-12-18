18.12.2019, 13:31

Расследование действий SEB против отмывания денег перешло в следующую фазу. Будет ли банк наказан?

 (6)
Ромет Креэк
EST 4
Расследование действий SEB против отмывания денег перешло в следующую фазу. Будет ли банк наказан?
Foto: Tiit Blaat

Фаза сбора данных завершена, теперь на их основе шведская финансовая инспекция начнет оценку контрольных мер, которые предпринимало Балтийское отделение SEB в борьбе с отмыванием денег.

Финансовая инспекция Швеции оценит, тянут ли выявленные недостатки на наказание, или расследование завершится каким-то другим образом.

Если шведская финансовая инспекция сочтет необходимым дальнейшее вмешательство, то она направит банку в качестве следующего шага письмо с предписаниями.

Расследование ведется в сотрудничестве с латвийской, литовской и эстонской государственными финансовыми инспекциями. О результатах расследования шведы планируют известить SEB в марте будущего года.

Читайте также: