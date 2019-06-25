25.06.2019, 12:15
Раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line прибывает в Мууга
Паром MS Finbo Cargo фирмы Eckerö Line, который резко критиковали как председатель Таллиннского горсобрания, так и Tallink, сегодня совершит свой первый рейс на линии Муга-Вуосаари.
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