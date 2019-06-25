25.06.2019, 12:15

Раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line прибывает в Мууга

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rus.delfi.ee
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Раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line прибывает в Мууга
Jarek Jõepera

Паром MS Finbo Cargo фирмы Eckerö Line, который резко критиковали как председатель Таллиннского горсобрания, так и Tallink, сегодня совершит свой первый рейс на линии Муга-Вуосаари.

Из порта Мууга паром выйдет в 15:15. Поездка продлится 2 часа и 45 минут.

По первоначальному плану паром должен был выходить из Старого таллиннского порта, но это вызвало противостояние, поскольку данный порт и так чрезмерно перегружен.

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