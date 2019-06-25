Раскритикованный в пух и прах новый паром Eckerö Line прибывает в Мууга

Из порта Мууга паром выйдет в 15:15. Поездка продлится 2 часа и 45 минут.

По первоначальному плану паром должен был выходить из Старого таллиннского порта, но это вызвало противостояние, поскольку данный порт и так чрезмерно перегружен.