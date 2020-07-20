20.07.2020, 19:01

Расходы государства на обслуживание кредитов увеличатся до полумиллиарда евро


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Расходы государства на обслуживание кредитов увеличатся до полумиллиарда евро
Foto: Oliver Tsupsman

В 2021 году расходы на обслуживание государственного кредита, то есть основной части долговых обязательств и процентных платежей госказны увеличатся до 499 млн евро, что в несколько раз больше, чем в 2018 году, пишет rus.err.

Затраты на обслуживание государственного долга в 2020 году составляют 322 млн евро. Таким образом, выплаты за год увеличатся на 177 млн евро или в 1,55 раза, сказал ERR главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отт Хейнапуу.

Для сравнения, по словам Хейнапуу, стоимость обслуживания долга в 2019 году составила 172 млн евро, а годом ранее — 17 млн евро. За четыре года расходы увеличились более чем в 29 раз.

К 2020 году максимальный лимит обязательств по государственному долгу, установленный законом о государственном бюджете, составляет пять миллиардов евро. С начала чрезвычайной ситуации государство в настоящее время различными способами заимствовало из запланированных пяти миллиардов евро 2,8 млрд евро, которые до сих пор расходуются главным образом на покрытие текущих расходов.

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