Расходы государства на обслуживание кредитов увеличатся до полумиллиарда евро

Затраты на обслуживание государственного долга в 2020 году составляют 322 млн евро. Таким образом, выплаты за год увеличатся на 177 млн евро или в 1,55 раза, сказал ERR главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Отт Хейнапуу.

Для сравнения, по словам Хейнапуу, стоимость обслуживания долга в 2019 году составила 172 млн евро, а годом ранее — 17 млн евро. За четыре года расходы увеличились более чем в 29 раз.

К 2020 году максимальный лимит обязательств по государственному долгу, установленный законом о государственном бюджете, составляет пять миллиардов евро. С начала чрезвычайной ситуации государство в настоящее время различными способами заимствовало из запланированных пяти миллиардов евро 2,8 млрд евро, которые до сих пор расходуются главным образом на покрытие текущих расходов.