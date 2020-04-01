Райво Варе: последствия от кризиса будут как от войны

На вопрос, что будет с экономикой, Варе ответил, что будет плохо: "Уже сегодня международные эксперты сравнивают нынешний кризис с Великой Депрессией. Кто-то считает, что будет ещё хуже. Уже говорят в военных терминах. 25% падения ВВП — это практически военная ситуация. Это не обычный экономический пузырь, который лопнул, привёл к кризису, а потом волна подъёма поднимает все лодки на поверхность. Такого не будет".

"Экономика уже начинала валиться и без этой пандемии. А тут подоспел коронавирус и ударил так больно, что все эти движения были умножены. У нас нет кризиса перепроизводства — наоборот, товаров не хватает", — подчеркнул эксперт.

По его словам, по-другому пойдёт и восстановление: "Оно будет длиннее, и не факт, что будет V-образным. Может быть и W-образным. История показывает, что пандемии, происходящие раз в 50 лет (”испанка” и гонконгский грипп 1968-1969 годов), проходят двумя волнами. ”Испанка” пришла весной, затем пошла на спад, осенью пришла вторая волна, а следующей весной — третья, чуть меньшая. Так что, ограничительные меры, возможно, нужно будет применять и позже, а это будет препятствовать экономическому восстановлению".

"Центробанк сказал, что каждая лишняя неделя карантина после конца мая будет давать минус полпроцента ВВП. Тем самым, при хорошем сценарии экономика Эстонии упадёт процентов на 14-15, а при плохом (если будет вторая волна осенью) — ещё больше", — посчитал Варе.