01.04.2020, 07:00

Райво Варе: последствия от кризиса будут как от войны

 (76)
EST 2
Tallinna Tehnikaülikool, TalTech saab uue professuuri
Raivo VareFoto: Ilmar Saabas

Эксперт, предприниматель и бывший министр транспорта Райво Варе считает, что нынешний кризис продлится около двух лет, а последствия от него будут как от войны, пишут "Деловые Ведомости".

На вопрос, что будет с экономикой, Варе ответил, что будет плохо: "Уже сегодня международные эксперты сравнивают нынешний кризис с Великой Депрессией. 25% падения ВВП — это практически военная ситуация".

"Экономика уже начинала валиться и без этой пандемии. А тут подоспел коронавирус и ударил так больно, что все эти движения были умножены. У нас нет кризиса перепроизводства — наоборот, товаров не хватает", — подчеркнул эксперт.

По его словам, по-другому пойдёт и восстановление: "Оно будет длиннее, и не факт, что будет V-образным. Может быть и W-образным. История показывает, что пандемии, происходящие раз в 50 лет (”испанка” и гонконгский грипп 1968-1969 годов), проходят двумя волнами. ”Испанка” пришла весной, затем пошла на спад, осенью пришла вторая волна, а следующей весной — третья, чуть меньшая. Так что, ограничительные меры, возможно, нужно будет применять и позже, а это будет препятствовать экономическому восстановлению".

Читайте также:

"Центробанк сказал, что каждая лишняя неделя карантина после конца мая будет давать минус полпроцента ВВП. Тем самым, при хорошем сценарии экономика Эстонии упадёт процентов на 14-15, а при плохом (если будет вторая волна осенью) — ещё больше", — посчитал Варе.

Интервью полностью читайте в "Деловых Ведомостях".

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: